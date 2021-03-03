В Казани задержанного экс-главу Приволжского Ростехнадзора Петрова доставили в суд

Сегодня бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова доставили в Приволжский суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru

Его ожидали двое адвокатов — Елена Точилкина и Андрей Олефир. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста в суд обратился следователь четвертого отдела по особо важным делам Дмитрий Линевич.

Фото: realnoevremya.ru

Петров пришел в красной куртке с капюшоном, прячет лицо. Его доставили оперативники УЭБ и ПК МВД Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

По версии следствия, Петров в 2019 году получил взятку на сумму более 1,4 млн рублей через посредника — экс-руководителя челнинского отдела Ростехнадзора. За эту сумму в ведомстве обещали поспособствовать представителям Haier «в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановки в городе Набережные Челны».

Вчера глава Следкома по РТ Валерий Липский на заседании антикоррупционной комиссии казанского Кремля заявлял, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Петрова.

