Чемпионат мира по кикбоксингу — 2021 в Москве отменен из-за решения CAS

Чемпионат мира по кикбоксингу — 2021 в Москве будет перенесен в другую страну. Такое решение принято Всемирной ассоциацией организаций кикбоксинга (WAKO).

Отказ от проведения международного турнира в Москве связан с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WAKO как подписант кодекса WADA решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS)», — говорится в заявлении WAKO.

Чемпионат мира должен был состояться в столице России с 5 по 14 ноября 2021 года. Новый хозяин турнира будет определен после проведения новых торгов и утверждения страны-организатора правлением WAKO.

Напомним, в конце прошлого года CAS определил отстранить Россию от крупных международных соревнований на 2 года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Подробнее о санкциях в отношении России читайте в материале «Реального времени».