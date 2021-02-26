Под завалами после взрыва в нижегородском суши-баре обнаружили лишь одного человека

Под завалами после взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде обнаружили одну женщину. У пострадавшей ожоги. На месте происшествия ей оказали первую помощь и госпитализировали в профильное медучреждение.

«Больше под завалами никого нет», — передает «Интерфакс» данные пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области. Спасатели предполагали, что под завалами погребены два человека.

В пятницу в Нижнем Новгороде произошел взрыв в пристрое к 12-этажному дому. Часть строения разрушена. В МЧС заявили, что в доме, где взорвался суши-бар, отсутствовал газопровод.



Травмы в результате взрыва также получил мужчина 1979 года рождения.

По факту взрыва в суши-баре в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



Татьяна Демина