СМИ: Конгрессу США представят доклад о новых санкциях по «Северному потоку— 2» 19 февраля

Администрация президента США сегодня представит Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg.

В документе будут указаны новые ограничительные меры, которые коснутся небольшого количества российских компаний. Санкции не затронут немецкие фирмы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет вводить ограничительные меры в отношении Германии и считает нужным найти дипломатическое решение вопроса, отмечает издание.



Фото: скриншот / nord-stream2.com

В среду СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена начала рассматривать вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и начала переговоры с Берлином по этому поводу в закрытом режиме.



В начале февраля выяснилось что новая администрация США говорила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В то же время глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры.



Татьяна Леухина