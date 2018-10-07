Роман Еременко сыграл за «Спартак» после двухлетнего отстранения за употребление кокаина

Полузащитник Роман Еременко дебютировал в составе московского «Спартака» в игре против «Енисея». Это первый матч футболиста после двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

Роман Еременко был отстранен от футбола в 2016 году после того, как в его крови нашли кокаин. Перед началом нынешнего сезона в статусе свободного агента футболист перешел в стан московского «Спартака».

Матч с «Енисеем» стал для игрока первым в футболке «красно-белых», он вышел на замену на 63-й минуте вместо Софьяна Ханни.

Напомним, что Еременко ранее провел три сезона в казанском «Рубине».