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Роман Еременко сыграл за «Спартак» после двухлетнего отстранения за употребление кокаина

12:56, 07.10.2018
Роман Еременко сыграл за «Спартак» после двухлетнего отстранения за употребление кокаина
Фото: tass.ru

Полузащитник Роман Еременко дебютировал в составе московского «Спартака» в игре против «Енисея». Это первый матч футболиста после двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

Роман Еременко был отстранен от футбола в 2016 году после того, как в его крови нашли кокаин. Перед началом нынешнего сезона в статусе свободного агента футболист перешел в стан московского «Спартака».

Матч с «Енисеем» стал для игрока первым в футболке «красно-белых», он вышел на замену на 63-й минуте вместо Софьяна Ханни.

Напомним, что Еременко ранее провел три сезона в казанском «Рубине».

СпортФутбол
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