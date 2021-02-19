Предпринимателю из Альметьевска грозит штраф за сброс и сжигание отходов за торговой базой

Индивидуальный предприниматель из Альметьевска сбросил и сжег отходы от мебельного производства за торгово-закупочной базой города, где он арендовал помещение, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. Площадь складированного мусора составила 27 кв. метров.

Причиной правонарушения стало отсутствие у бизнесмена договоров на передачу отходов производства со специализированными организациями. Индивидуальный предприниматель также не имел паспортов опасных отходов и не осуществлял учет их движения.

За указанные нарушения бизнесмена привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и частям 9 и 10 статьи 8.2 КоАП РФ.

Индивидуальному предпринимателю грозит административный штраф до 170 тысяч рублей.

Также в феврале специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили незаконную свалку строительного мусора на территории стройплощадки кампуса Альметьевского института.



Татьяна Демина