Из маршрута ралли-рейда «Шелковый путь — 2021» исключили Китай

Оргкомитет международного ралли-рейда «Шелковый путь» и Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китая исключили азиатскую страну из маршрута гонки в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба мероприятия, ралли-рейд пройдет по территории России и Монголии с 1 по 11 июля 2021 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ралли-рейд «Шелковый путь» в 2021 году пройдет на территории России, Монголии и Китая. Соревнования стартуют 1 июля в Омске и финишируют в Китае 11 июля. Маршрут гонки также пройдет по знаменитой пустыне Гоби. Всего участникам предстоит преодолеть 10 участков. Общая протяженность маршрута составит 5 тысяч километров.