Вице-президент КХЛ опроверг слухи об уходе Брагина из сборной России

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России по хоккею. По его словам, сейчас нет никаких причин увольнять рулевого национальной команды.

«Мне кажется, что сейчас нет никаких оснований говорить о возможном уходе Брагина с поста рулевого, и то, что появилось в интернете, — просто болтовня. Судить о работе тренеров и принимать какие-то кардинальные решения можно, только опираясь на результат», — сказал Каменский.

Валерий Каменский. Фото: sport-express.ru

Накануне сборная России по хоккею досрочно стала победителем Еврохоккейтура-2021, обыграв Чехию на Шведских играх. Руководил российской командой Игорь Ларионов, занимающий пост главного тренера молодежной сборной России.

При этом некоторые СМИ опубликовали информацию о возможной отставке Валерия Брагина с занимаемой должности.