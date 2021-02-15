Вице-президент КХЛ опроверг слухи об уходе Брагина из сборной России
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России по хоккею. По его словам, сейчас нет никаких причин увольнять рулевого национальной команды.
«Мне кажется, что сейчас нет никаких оснований говорить о возможном уходе Брагина с поста рулевого, и то, что появилось в интернете, — просто болтовня. Судить о работе тренеров и принимать какие-то кардинальные решения можно, только опираясь на результат», — сказал Каменский.
Накануне сборная России по хоккею досрочно стала победителем Еврохоккейтура-2021, обыграв Чехию на Шведских играх. Руководил российской командой Игорь Ларионов, занимающий пост главного тренера молодежной сборной России.
При этом некоторые СМИ опубликовали информацию о возможной отставке Валерия Брагина с занимаемой должности.СпортХоккей
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