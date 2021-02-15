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Вице-президент КХЛ опроверг слухи об уходе Брагина из сборной России

13:43, 15.02.2021
Вице-президент КХЛ опроверг слухи об уходе Брагина из сборной России
Фото: fhr.ru

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России по хоккею. По его словам, сейчас нет никаких причин увольнять рулевого национальной команды.

«Мне кажется, что сейчас нет никаких оснований говорить о возможном уходе Брагина с поста рулевого, и то, что появилось в интернете, — просто болтовня. Судить о работе тренеров и принимать какие-то кардинальные решения можно, только опираясь на результат», — сказал Каменский.

Валерий Каменский. Фото: sport-express.ru

Накануне сборная России по хоккею досрочно стала победителем Еврохоккейтура-2021, обыграв Чехию на Шведских играх. Руководил российской командой Игорь Ларионов, занимающий пост главного тренера молодежной сборной России.

При этом некоторые СМИ опубликовали информацию о возможной отставке Валерия Брагина с занимаемой должности.

СпортХоккей
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