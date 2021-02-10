Агент Степанов: «Переход футболиста из «Зенита» в ЦСКА невозможен»

Футбольный агент Андрей Степанов сообщил о невозможности перехода футболиста из «Зенита» в московский ЦСКА. С подобной ситуацией он столкнулся лично при попытке организовать трансфер защитника Михи Мевли в армейский клуб.

«Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», — сказал Степанов.

Миха Мевля. Фото: eurosport.ru

Отметим, что последним игроком, перешедшим напрямую из ЦСКА в «Зенит» был нападающий Предраг Ранджелович в сезоне-2001/2002. С тех пор команды ни разу не проводили трансферных сделок друг с другом.

На данный момент словенский защитник Миха Мевля выступает за «Сочи», куда перешел из «Зенита» в 2019 году.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против сокращения РПЛ до 12 команд.