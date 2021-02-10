В Казани после капремонта открыли КЦ «Залесный»

В Кировском районе Казани открыли после капитального ремонта культурный центр «Залесный». Об этом сообщили в исполкоме Казани.

КЦ «Залесный» посещают свыше 600 взрослых и детей. Это жители поселка Залесный, ЖК «Салават купере», «Залесный сити», Юдино, Осиново. Здание построено 40 лет назад.

В ближайшее время в Залесном планируют благоустроить парк. В прошлом году завершилось его проектирование.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Казани полностью завершили программу капитального ремонта всех шести крупных культурных центров. Все они на сегодняшний день работают, в них проводятся мероприятия и кружки. В мэрии отметили, что за 5 лет совокупный объем финансовых средств, направленных на ремонт и строительство культурных центров Казани, составил 3 млрд рублей.



Ольга Плешкова