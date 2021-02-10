За утро во «ВКонтакте» произошло два сбоя
Пользователи соцсети «ВКонтакте» начали массово жаловаться на неполадки в работе сети.
По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 8 утра. Затем, по-видимому, проблему оперативно устранили, однако ненадолго, сбой повторился уже после 9 утра.
Подавляющее большинство пользователей жалуется на невозможность зайти на сайт и обновить новости. На втором месте — невозможность отправки сообщений.
На данный момент проблемы в работе соцсети «ВКонтакте» устранены.
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