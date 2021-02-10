В США рассказали об ответственности пилота вертолета, в котором разбился Коби Брайант

Транспортники США рассказали о причинах трагической авиакатастрофы, в которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант. Эксперты считают, что на пилоте лежит ответственность за произошедшее.

Представители Национального управления США по безопасности на транспорте на слушаниях рассказали, что пилот вертолета Ара Зобаян, скорее всего, был дезориентирован из-за высокой облачности. Однако в таких случаях инструкции предписывают изменить маршрут.

«Он даже не сделал так, как его учили при подготовке», — цитирует ТАСС слова представителя управления Томаса Чапмана.

Фото: snappygoat.com

Как констатировали следователи, пока нет причин полагать, что Брайант оказывал давление на Зобаяна.

Напомним, в конце января 2020 года в Калифорнии разбился частный вертолет. Среди восьми его пассажиров находились Коби Брайант и его 13-летняя дочь. Вдова Брайанта подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

Это событие потрясло мир спорта, поскольку Брайант входил в 10 самых значимых игроков НБА за всю историю ассоциации.