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Гендиректор «Уфы»: «Мы не против провести матч Кубка России в Турции»

14:55, 08.02.2021
Гендиректор «Уфы»: «Мы не против провести матч Кубка России в Турции»
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России по футболу против «Урала» в Турцию.

Ранее за перенос выступил президент уральского клуба Григорий Иванов.

«Я согласен с Григорием Викторовичем. В Турции, конечно, теплее и условия в целом комфортнее. Так что, если РФС решит провести 1/8 Кубка в Турции, то вообще без проблем, мы не против», — заявил функционер «Уфы».

Фото: vk.com/ufafc

При этом Шайбеков отметил, что домашний стадион команды в столице Башкортостана готов к проведению футбольных матчей.

Напомним, накануне источники «Реального времени» сообщили о возможном переносе кубковой встречи из Уфы в турецкую Анталию.

СпортФутбол Башкортостан
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