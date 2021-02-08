Гендиректор «Уфы»: «Мы не против провести матч Кубка России в Турции»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России по футболу против «Урала» в Турцию.
Ранее за перенос выступил президент уральского клуба Григорий Иванов.
«Я согласен с Григорием Викторовичем. В Турции, конечно, теплее и условия в целом комфортнее. Так что, если РФС решит провести 1/8 Кубка в Турции, то вообще без проблем, мы не против», — заявил функционер «Уфы».
При этом Шайбеков отметил, что домашний стадион команды в столице Башкортостана готов к проведению футбольных матчей.
Напомним, накануне источники «Реального времени» сообщили о возможном переносе кубковой встречи из Уфы в турецкую Анталию.СпортФутбол Башкортостан
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