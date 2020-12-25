Предновогоднее новоселье «Казани»: в Приволжском районе открылся новый культурный центр «Чулпан»

Сегодня в Казани на проспекте Победы открылся новый культурный центр «Чулпан». Здание было построено в 1992 году как кинотеатр. Спустя три года он был преобразован в культурный центр. Масштабная реконструкция началась в апреле прошлого года. После нее в культурном центре появились комфортные и современные репетиционные зоны, оснащенные необходимым оборудованием, современный зрительный зал на 450 человек, 4 хореографических класса и многое другое. Обновленный КЦ станет репетиционной базой профессионального хореографического ансамбля танца «Казань».
Между КЦ «Чулпан» и ТЦ «Проспект» появился пешеходный бульвар, где в преддверии Нового года расположился елочный городок.
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