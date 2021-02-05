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«Уфа» арендовала бывшего защитника «Рубина» Морица Бауэра

08:15, 05.02.2021
«Уфа» арендовала бывшего защитника «Рубина» Морица Бауэра
Фото: vk.com/fcrk

Защитник английского клуба «Сток Сити» Мориц Бауэр стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

«Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед!» — говорится в сообщении клуба.

Бауэр выступал за «Рубин» с июля 2016 по январь 2018 года, после чего был продан в «Сток Сити» за 6,2 млн евро (по данным «Трансфермаркт»). В 2017-м году он был признан лучшим игроком казанского клуба.

В нынешнем сезоне в активе Бауэра 5 матчей, в которых он отметился 3 забитыми голами.

Напомним, накануне в Казахстане сообщили о переходе в «Рубин» футболиста «Кайрата».

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