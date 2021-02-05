«Уфа» арендовала бывшего защитника «Рубина» Морица Бауэра
Защитник английского клуба «Сток Сити» Мориц Бауэр стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.
«Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед!» — говорится в сообщении клуба.
Мориц Бауэр, добро пожаловать в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2021
ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде австрийско-швейцарского защитника Морица Бауэра.
Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед! pic.twitter.com/1ftFqhpOQq
Бауэр выступал за «Рубин» с июля 2016 по январь 2018 года, после чего был продан в «Сток Сити» за 6,2 млн евро (по данным «Трансфермаркт»). В 2017-м году он был признан лучшим игроком казанского клуба.
В нынешнем сезоне в активе Бауэра 5 матчей, в которых он отметился 3 забитыми голами.
Напомним, накануне в Казахстане сообщили о переходе в «Рубин» футболиста «Кайрата».СпортФутбол
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