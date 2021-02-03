В «Джалильнефти» начали использовать солнечные коллекторы для обогрева помещений

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В нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Джалильнефть» (входит в «Татнефть») установили два солнечных коллектора с рабочей площадью по 0,7 кв. м — их используют для обогрева помещений, сообщает ИА «Девон».



Солнечное излучение используется в качестве источника тепла, а воздух является теплоносителем. Он попадает в систему каналов СВК, нагревается и поступает в помещение. Встроенный вентилятор, прогоняющий воздух, питается от солнечной панели.

Система работает автономно, без подключения к электросети. Запуск процесса происходит с восходом солнца и завершается на закате. Разница температур отбираемого и нагретого воздуха зимой может составлять 25—30ºС.

Проведенные замеры говорят о том, что на отопление здания в солнечный день существенно снижается расход электроэнергии. Итоговые результаты подведут к концу отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ферме используют солнечные водонагреватели.