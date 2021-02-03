Новости промышленности

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В «Джалильнефти» начали использовать солнечные коллекторы для обогрева помещений

08:18, 03.02.2021
В «Джалильнефти» начали использовать солнечные коллекторы для обогрева помещений
Фото: wikimedia.org / Ra Boe

В нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Джалильнефть» (входит в «Татнефть») установили два солнечных коллектора с рабочей площадью по 0,7 кв. м — их используют для обогрева помещений, сообщает ИА «Девон».

Солнечное излучение используется в качестве источника тепла, а воздух является теплоносителем. Он попадает в систему каналов СВК, нагревается и поступает в помещение. Встроенный вентилятор, прогоняющий воздух, питается от солнечной панели.

Система работает автономно, без подключения к электросети. Запуск процесса происходит с восходом солнца и завершается на закате. Разница температур отбираемого и нагретого воздуха зимой может составлять 25—30ºС.

Проведенные замеры говорят о том, что на отопление здания в солнечный день существенно снижается расход электроэнергии. Итоговые результаты подведут к концу отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ферме используют солнечные водонагреватели.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭнергетика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем