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В Татарстане на ферме используют солнечные водонагреватели

22:17, 12.10.2020
В Татарстане на ферме используют солнечные водонагреватели
Фото: agro.tatarstan.ru

В Альметьевском районе на крестьянско-фермерском хозяйстве Слесаревых используют солнечные водонагреватели. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Солнечные водонагреватели включают в себя солнечный коллектор, насосы, контроллер управления, расширительный бак, бак аккумулятор с одним или двумя теплообменниками и трубопровод с теплоизоляцией. Оборудование используют для нагрева воды, что экономит фермерам электричество.

Подобное оборудование планируется приобрести в ООО АФ «Возрождение» Арского района и ООО «Бугульминский молочный комбинат».

Ранее Татарстан впервые начал экспортировать сено в Европу.

Общество Татарстан
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