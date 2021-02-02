В ФСБ сообщили о ликвидации сети подпольных оружейников в 19 регионах

Фото: Олег Тихонов (архив)

В ФСБ сообщили о ликвидации целой сети из 28 подпольных оружейных мастерских. Они находились в 19 регионах страны.

Сотрудники Росгвардии и ФСБ задержали 43 подозреваемых, которые могут быть причастны к превращению гражданского оружия в боевое, передает «РИА Новости».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Силовики изъяли сотни единиц оружия, среди которых оказались даже 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка. Также в списке снайперская винтовка «Винторез», три пулемета и 18 автоматов Калашникова.

Мастерские были обнаружены в Мордовии, Нижегородской и Самарской областях, Москве, Московской и Ленинградской областях и других регионах.

Ранее татарстанское управление Росгвардии рассказало, что за 2020 год в республике изъяли у граждан свыше 600 единиц оружия и более 4,2 тысячи патронов к нему.

