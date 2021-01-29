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На смартфоны Honor могут вернуться сервисы и программы Google

01:27, 29.01.2021
На смартфоны Honor могут вернуться сервисы и программы Google
Фото: wikimedia.org

Устройства компании Honor, ставшей независимой, могут получить Google-сервисы. Об этом пишет GSMArena со ссылкой на генерального директора Honor Джорджа Чжао.

Honor, ставший независимым от Huawei, уже подтвердил возобновление партнерства с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. Компания ведет переговоры с Google об использовании программного обеспечения поискового гиганта. Уточняется, что сервисы корпорации появятся на новых девайсах, а не уже вышедших.

Фото: wikimedia.org

Ранее СМИ рассказали о совершенно новой функции в новой версии Android.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
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