На смартфоны Honor могут вернуться сервисы и программы Google
Устройства компании Honor, ставшей независимой, могут получить Google-сервисы. Об этом пишет GSMArena со ссылкой на генерального директора Honor Джорджа Чжао.
Honor, ставший независимым от Huawei, уже подтвердил возобновление партнерства с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. Компания ведет переговоры с Google об использовании программного обеспечения поискового гиганта. Уточняется, что сервисы корпорации появятся на новых девайсах, а не уже вышедших.
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