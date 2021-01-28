Мособлсуд оставил Алексея Навального под арестом

В четверг Мособлсуд отклонил жалобу на арест оппозиционера Алексея Навального и оставил его в СИЗО до 15 февраля.

Напомним, политика Алексея Навального задержали 17 января во время прохождения пограничного контроля при возвращении из Германии, где он восстанавливался после отравления. Суд отправил его под арест по иску ФСИН, которая требует заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Служба утверждает, что Навальный многократно нарушал правила условного лишения свободы.

