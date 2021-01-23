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В Чистополе завершился первый этап капремонта ЦРБ

05:28, 23.01.2021
В Чистополе завершился первый этап капремонта ЦРБ
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Чистополе завершился первый этап капитального ремонта центральной районной больницы. Сейчас в медучреждении работает новый операционный блок с тремя залами с комплексом чистых помещений.

Операционные оснастили современным оборудованием для выполнения различных операций нейрохирургического, травматологического, хирургического и других видов вмешательств. На пятых этажах для пациентов оборудовали современные и красивые палаты на четыре койки с отдельным санузлом для пациентов кардиологического профиля и сосудистого центра. Сейчас ведется подготовка к капремонту второго и третьего этажей больницы. Также строится приемно-диагностическое отделение.

Больницу осмотрел глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Он дал положительную оценку проведенным работам.

— В этом году, несмотря на пандемию, выделены средства для завершения ремонта на других этажах и строительство нового приемно-диагностического отделения. Мы должны создать все условия, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь на самом высоком уровне, — добавил он.

Капитальный ремонт здания стационара Чистопольской ЦРБ стартовал в 2017 году, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Вчера в Нижнекамске стартовал первый этап капитального ремонта в стационаре детской городской больницы.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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