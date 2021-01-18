В Германии экологи опротестовали разрешение на стройку «Северного потока — 2»

В Германии экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест из-за разрешения немецкого регулятора продлить строительство трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

В минувшую пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2». В связи с этим экологические организации направили письма в ведомство. Таким образом, разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы.

Ранее бывший замгоссекретаря США Николас Бернс выразил мнение о том, что американские санкции против «Северного потока — 2» следует заморозить.



Татьяна Леухина