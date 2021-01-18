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СМИ: водитель казанского троллейбуса ранил кондуктора саблей во время «посвящения в рыцари»

11:58, 18.01.2021 1
СМИ: водитель казанского троллейбуса ранил кондуктора саблей во время «посвящения в рыцари»
Фото: скриншот

В казанском троллейбусном депо на ул. Дементьева водитель троллейбуса ранил своего коллегу кондуктора саблей во время «посвящения в рыцари». Об этом сообщает «Татарстан 24».

По словам очевидцев, мужчины выпивали, и в какой-то момент водитель троллейбуса решил «посвятить в рыцари» своего товарища с помощью сабли. Пострадавшего с ранением шеи и руки госпитализировали.

Водителя доставили в отдел полиции, он заявляет о непричастности к происшествию.

Официального комментария по поводу происшествия пока не поступало.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    "Айвенго" по-казански.
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