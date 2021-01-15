Экс-капитан «Ахмата» Олег Иванов перейдет в «Уфу»

Бывший капитан «Ахмата» Олег Иванов в ближайшее время станет игроком «Уфы». Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«После 8 лет в «Ахмате» Иванов покинул Грозный. По моим данным, он продолжит карьеру в Уфе. Стороны близки к соглашению, трансфер Олега очень вероятен», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Последние девять сезонов Иванов провел в «Ахмате». За грозненскую команду 34-летний полузащитник провел 248 матчей в официальных турнирах и забил 16 мячей.

Отметим, что Арустамян летом прошлого года первым сообщил о скорой отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».