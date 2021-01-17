В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара в Верхнеуслонском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В ГУ МЧС РФ по РТ рассказали подробности пожара в Верхнеуслонском районе Татарстана, на котором погибли четыре человека. Инцидент произошел сегодня утром в коттеджном поселке Пятидворье.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8.52. Прибывшие на место пожарные установили, что открытого горения нет, но наблюдается сильное задымление. Площадь пожара составила 6 кв. метров.

В 09.10 на месте пожара спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Его передали медикам, позже он умер в автомобиле скорой помощи. В доме пожарные нашли тела мужчины и двух мальчиков. Медики констатировали их смерть. Тела погибших мужчин находились на первом этаже, тела погибших детей — на втором этаже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 09.45 произошла ликвидация открытого горения на площади 6 кв. метров. Причина пожара устанавливается. Специалисты рассматривают несколько версий случившегося: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

По оперативной информации, погибшие — 67-летний и 37-летний мужчина и 12-летний и 8-летний ребенок — приехали в дом накануне вечером. Дом использовался как дача, туда приезжали на выходные.

Очаг пожара находился на кухне, из-за неисправности газового котла дом отапливался тремя тепловыми пушками.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

