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Казанский блогер Булат Закиров заявил о намерении продать еще один бизнес

19:53, 16.01.2021
Казанский блогер Булат Закиров заявил о намерении продать еще один бизнес
Фото: из личного архива Булата Закирова

Известный казанский предприниматель и блогер Булат Bolt Закиров заявил о намерении продать свою шуармечную, которая открылась в марте во время самоизоляции. Об этом он сообщил в «сторис» в Instagram.

Свое решение он объяснил нехваткой времени в связи с занятостью сразу в нескольких проектах.

В декабре Закиров выставил на продажу кафе Poke Bolt, которое специализируется на поке — блюдах гавайской кухни.

Об открытии шаурмечной в разгар пандемии Закиров рассказывал в интервью «Реальному времени». Все подробности — в материале интернет-газеты.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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