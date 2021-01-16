Казанский блогер Булат Закиров заявил о намерении продать еще один бизнес

Фото: из личного архива Булата Закирова

Известный казанский предприниматель и блогер Булат Bolt Закиров заявил о намерении продать свою шуармечную, которая открылась в марте во время самоизоляции. Об этом он сообщил в «сторис» в Instagram.

Свое решение он объяснил нехваткой времени в связи с занятостью сразу в нескольких проектах.

В декабре Закиров выставил на продажу кафе Poke Bolt, которое специализируется на поке — блюдах гавайской кухни.



Об открытии шаурмечной в разгар пандемии Закиров рассказывал в интервью «Реальному времени». Все подробности — в материале интернет-газеты.