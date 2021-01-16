Казанский блогер Булат Закиров заявил о намерении продать еще один бизнес
Известный казанский предприниматель и блогер Булат Bolt Закиров заявил о намерении продать свою шуармечную, которая открылась в марте во время самоизоляции. Об этом он сообщил в «сторис» в Instagram.
Свое решение он объяснил нехваткой времени в связи с занятостью сразу в нескольких проектах.
В декабре Закиров выставил на продажу кафе Poke Bolt, которое специализируется на поке — блюдах гавайской кухни.
Об открытии шаурмечной в разгар пандемии Закиров рассказывал в интервью «Реальному времени». Все подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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