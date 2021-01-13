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В Челнах предпринимательница пыталась покончить с собой на фоне конфликта с руководством ТЦ «Дубрава»

14:06, 13.01.2021
В Челнах предпринимательница пыталась покончить с собой на фоне конфликта с руководством ТЦ «Дубрава»
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Набережных Челнах попыталась совершить самоубийство совладелица пекарни «Берекет» Раиля Закирова. Ее увезли в БСМП врачи скорой помощи.

Накануне предпринимательница ходила на встречу по поводу конфликта арендаторов ТЦ «Дубрава» с руководством торгового центра, которую проводили в исполкоме Челнов.

Источник: скриншот / 2gis.ru

«На собрании нам сказали, что наше оборудование просто выкинут. Помогут выкинуть на улицу. Вот их решение», — цитирует chelny-biz.ru сообщение Закировой, присланное в редакцию издания.

Отмечается, что торговый центр «Дубрава» открыли в октябре 2020 года. Предприниматели жалуются, что застройщик обещал им арендные каникулы до декабря. Однако позже затребовал плату за ноябрь.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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