Олимпийский чемпион по хоккею Дацюк обратился к Путину по делу схиигумена Сергия

Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк написал письмо в адрес президента России Владимира Путина в поддержку схиигумена Сергия. Обращение также подписали актриса Мария Шукшина и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

Задержание схиигумена они назвали беспределом и попросили Путина лично разобраться в обстоятельствах дела. Авторы письма также отметили, что схиигумен Сергий никогда не призывал прихожан церкви к суициду и прочим противоправным действиям.

«Письмо Президенту и народу. Остановим гонения на Православных», — прокомментировал Дацюк свое обращение в «Инстаграм».

Отец Сергий выступал с отрицанием пандемии коронавируса, проклиная тех, кто закрывал храмы на период карантина. Затем его обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви.

Схиигумен Сергий. Фото: кадр видео из соцсети

В конце декабря стало известно о задержании схиигумена Сергия после публикации видеоролика на YouTube, в котором тот призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Дацюк и подписавшие письмо к президенту Шукшина и Соколов являются прихожанами церкви, в которой отец Сергий вел свои проповеди.