Началась реализация квартир и парковочных мест в бывшем долгострое «ФОНа»

Стартовали электронные торги по продаже 34 квартир и 105 парковочных мест в доме №5 ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске в Казани. Об этом сообщил Фонд поддержки дольщиков Татарстана.



Квартиры, не распроданные обанкротившимся застройщиком ООО «ЖК «Молодежный», входящим в группу компаний «ФОН», реализуются через механизм аукциона. Для этого ранее Фонд заключал соглашение с республиканским агентством по госзаказу.

Стать участником аукциона может любой желающий — участники могут предложить свою цену, предложивший наиболее высокую, избирается победителем.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что АС Татарстана удовлетворил заявление о передаче квартир дольщикам дома №2 ЖК «Молодежный».

Маргарита Головатенко