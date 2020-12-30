Татарстан получит деньги на развитие промышленной инфраструктуры

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстану до конца 2023 года предоставят дополнительную компенсацию на развитие действующих и создание новых индустриальных парков и промышленных технопарков. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, средства на общую сумму 24,8 млрд рублей получат также Калужская, Самарская, Воронежская, Новосибирская и Тюменская области.

Выделению средств регионам способствовало распоряжение правительства РФ о продлении с трех до пяти лет периода компенсации затрат регионам на создание и развитие индустриальных парков и промышленных технопарков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О предоставлении федеральных субсидий для возмещения затрат на инфраструктуру региональных технопарков читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина