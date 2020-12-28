«Ангелы в белых халатах», подарки к Новому году: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 28 декабря

В Балтасинском районе Татарстана сегодня благодарили «ангелов в белых халатах». Так назвал медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, глава муниципалитета Рамиль Нутфуллин.

Жители деревни Раково Буинского района РТ в подарок к Новому году получили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В торжественном открытии медучреждения приняли участие Дед Мороз, Снегурочка и символ грядущего 2021 года — бык. Фотографиями с мероприятия с подписчиками в Instagram поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.

В Арском районе Татарстана для детей прошла праздничная елка главы муниципалитета. Видеоотчетом с предновогоднего мероприятия поделился в своем Instagram-аккаунте глава Арского района Ильшат Нуриев.

В Апастовском районе Татарстана в преддверии Нового года выразили «слова благодарности и глубокой признательности» ветеранам. Подарки героям вручил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов. «Пусть этот год будет добрым и мирным», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Сразу три подарка к Новому году получили жители Кукморского района РТ. «В один день открылись три объекта: Дом культуры в деревне Яныль после капитального ремонта, врачебная амбулатория в деревне Ядыгерь и ФАП в деревне Пчеловод», — сообщил в Instagram глава муниципалитета Сергей Димитриев.



Татьяна Демина