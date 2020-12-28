Видео из соцсетей: в Зеленодольске водитель сбил сотрудника ГИБДД, полицейские применили оружие

В Зеленодольске нетрезвый водитель «Лады» устроил четыре ДТП и сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщается в соцсетях.

Мужчина устроил гонки по городу накануне вечером. Пользователи сообщают, что под колеса нетрезвого водителя едва не попали школьники на пешеходном переходе. После этого он повредил еще несколько машин по ходу движения и сбил сотрудника ГИБДД.

Полицейским прошлось применить оружие, в машину стреляли восемь раз.



«Реальное время» выясняет подробности произошедшего.

Ранее в Казани оштрафовали водителя Cadillac, устроившего гонки по центру города.



Ольга Плешкова