Почти 150 единиц техники очищают от снега трассы в Татарстане

В Татарстане для очистки федеральных трасс задействовали 149 единиц спецтехники, в числе которых комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

73 машины занимаются очисткой дорожного полотна и обочины трассы М-7. Кроме этого 49 единиц техники задействованы на автодороге Р-239 Казань — Оренбург, а 14 расчищают проезд на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Еще 10 машин работают на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск и три — на А-151 Цивильск — Ульяновск».

Ранее на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и большегрузов из-за метели.



Ольга Плешкова