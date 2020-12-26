Казанский ученый дал советы, какие продукты не стоит ставить на новогодний стол

Профессор кафедры аналитической химии Химического института имени Бутлерова Герман Будников дал советы, какие продукты и блюда лучше не ставить на новогодний стол. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

По словам ученого, если не класть в традиционные салаты много майонеза, вреда они не принесут. Однако от сладких газированных напитков стоит отказаться.

«Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта, поэтому они способны вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно вредна газировка детям, ведь в ней наряду с углекислотой содержатся еще и подсластители, красители и усилители вкуса», — считает ученый.

Фото: realnoevremya.ru

Также Будников предлагает отказаться в Новый год от грейпфрута: в нем содержатся вещества, которые мешают работе P-гликопротеина — фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений. По тем же причинам этот фрукт не рекомендуют есть тем, кто принимает лекарства.



Яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины и виноград рекомендуется употреблять отдельно от основного приема пищи, чтобы не вызвать брожение.



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Ольга Плешкова