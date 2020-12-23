Связисты раскрыли, что будет под елочкой у жителей Татарстана

Фото: Пресс-служба МегаФона

Запрос в поисковике «гаджет в подарок» сегодня набирает более 50 млн ответов. Выходит, дарить «умные» устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года татарстанцы не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику — в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты.

Такие данные предоставили аналитики МегаФона, изучив прошлогодние предновогодние продажи и предпочтения покупателей за 11 месяцев этого года.

Какие телефоны чаще дарят? В 2020-м, аналогично предыдущему году, первенство в продажах в собственных салонах оператора сохраняют смартфоны. Особым спросом в Татарстане пользуются Xiaomi Redmi 7A с памятью 16GB, Samsung Galaxy A51 на 64GB и Samsung Galaxy A10 с безрамочным экраном. Чаще всего «умные» телефоны приобретают в черном цвете.

Больше функций в подарок. «Умные» гаджеты требуют «умных» аксессуаров — вырос спрос на зарядные устройства, карты памяти, наушники, чтобы сделать смартфон функциональнее. Также татарстанцы начали больше следить за физической активностью, сном и калориями — и стали покупать смарт-браслеты. Самыми популярными оказались Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Значительно увеличилась в 2020-м и доля продаваемой портативной техники: колонок, зарядных устройств, умных часов, роутеров и модемов.

«Несмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-й значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона — объем продаж онлайн-площадки в Татарстане увеличился более чем на 200%. Выгодные предложения повышают интерес к онлайн- и офлайн-магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонуса в этом году мы предложили покупателям два смартфона по цене одного», — отметил Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

Партнерский материал