КАМАЗ планирует экспортировать электробусы в Европу

КАМАЗ планирует поставлять электробусы в Европу. «Мы пока не готовы к сертификации по европейским требованиям, но в следующем году мы доведем конструкцию по всем требованиям и правилам и сможем поставлять», — сообщил гендиректор компании Сергей Когогин (цитата по ТАСС).



«Сейчас мы занимаемся с Санкт-Петербургским политехническим университетом разработкой программы универсальной модульной платформы, где мы хотим разработать весь спектр от 9 до 18 м как автобусов, так и электробусов с новыми подходами, в новом кузове, с лучшими характеристиками», — отметил глава КАМАЗа.

По его словам, КАМАЗ в этом году выпустил 202 электробуса, и в 2021 году хочет удвоить это количество. Выручка должна составить 30 млрд рублей.

В октябре на дорогах Москвы заработал 500-й электробус от КАМАЗа.