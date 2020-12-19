Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море

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Атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» успешно выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», — передает сообщение ТАСС.

Испытания атомной подлодки «Казань» прошли в Белом море также в ноябре.

Ольга Плешкова