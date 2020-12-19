Новости общества

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море

13:40, 19.12.2020
Атомная подлодка «Казань» успешно прошла очередное испытание в Белом море
Фото: скриншот

Атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» успешно выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», — передает сообщение ТАСС.

Испытания атомной подлодки «Казань» прошли в Белом море также в ноябре.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также