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В Подмосковье нашли восемь детей, пропавших в пещере

22:02, 17.12.2020
В Подмосковье нашли восемь детей, пропавших в пещере
Фото: wikipedia.org

В Подмосковье спасатели нашли группу, состоящую из десяти туристов, в том числе детей от 8 до 12 лет, заблудившихся в пещерах Сьяны. Они сами вышли навстречу спасателям.

Группа зашла в пещеры в 10:45. К обозначенному времени — 19:00 — они так и не вышли, на место отправились спасатели. По данным Life, когда группа заблудилась, один из инструкторов, сопровождавший детей, оставил их с еще одним взрослым, а сам пошел искать выход.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Им не потребовалась медицинская помощь.

Татьяна Леухина
Справка

Сьяны (Сьяновские каменоломни) — подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров.

ПроисшествияОбщество
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