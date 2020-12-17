В Подмосковье нашли восемь детей, пропавших в пещере
В Подмосковье спасатели нашли группу, состоящую из десяти туристов, в том числе детей от 8 до 12 лет, заблудившихся в пещерах Сьяны. Они сами вышли навстречу спасателям.
Группа зашла в пещеры в 10:45. К обозначенному времени — 19:00 — они так и не вышли, на место отправились спасатели. По данным Life, когда группа заблудилась, один из инструкторов, сопровождавший детей, оставил их с еще одним взрослым, а сам пошел искать выход.
Состояние детей оценивается как удовлетворительное, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Им не потребовалась медицинская помощь.
Справка
Сьяны (Сьяновские каменоломни) — подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров.
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