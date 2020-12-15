Владельцы «Приюта холостяка» планируют построить в Казани гостиницу или ресторан

Как выяснило «Реальное время», собственники ресторана «Приют холостяка» на Чернышевского готовятся построить гостиницу в центре Казани. Новый объект может появиться неподалеку от работающего полтора десятка лет заведения предпринимателей, по другую сторону протоки — на Право-Булачной.



Здание гостиничного комплекса будет строить ООО «Булакинвест», которое было учреждено в октябре 2017 года Сергеем и Олегом Тулисовыми взамен предыдущего ЗАО «Булакинвест». К началу 2020 года на ООО «Булакинвест» был объем краткосрочных обязательств в размере 15,3 млн рублей, выручка чисто символическая — 540 тыс. рублей, убыток в прошлом году составил 823 тыс. рублей.



По словам ресторатора Сергея Тулисова, решение о строительстве гостиницы было принято вместе с партнерами в этом году, но еще до начала пандемии. При этом концепцию для нового отеля собственники еще не выбрали. Тулисов не исключил, что хотя изначально в его компании нацеливались на открытие гостиницы, то сейчас скорее больше смотрят в сторону нового ресторана по адресу: Право-Булачная, 45. Первоначальные инвестиции в сам проект гостиницы (или же все-таки ресторана) Сергей Тулисов оценил где-то в 40—60 тысяч рублей дополнительных вложений на квадратный метр — хотя оговорился, что потолок инвестиций в итоге неограничен.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова