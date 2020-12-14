«Ак Барс» второй раз подряд обыграл «Йокерит» со счетом 4:1
«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанцев две шайбы в активе Да Косты, еще по голу забросили Доус и Петров.
Это вторая подряд победа команды Квартальнова над «Йокеритом» с одинаковым счетом. Днем ранее казанцы также обыграли финнов 4:1.
Отметим, что встреча изначально должна была пройти в Хельсинки, но ее перенесли в Казань из-за коронавируса в составе «Йокерита».
«Йокерит» — «Ак Барс» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы:
1:0 — Толванен (Лев, 11:39);
1:1 — Да Коста (Доус, Викстранд, 31:00);
1:2 — (Да Коста, Галиев, 53:50);
1:3 — Да Коста (55:11);
1:4 — Петров (59:54).
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