«Ак Барс» второй раз подряд обыграл «Йокерит» со счетом 4:1

«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанцев две шайбы в активе Да Косты, еще по голу забросили Доус и Петров.

Это вторая подряд победа команды Квартальнова над «Йокеритом» с одинаковым счетом. Днем ранее казанцы также обыграли финнов 4:1.

Отметим, что встреча изначально должна была пройти в Хельсинки, но ее перенесли в Казань из-за коронавируса в составе «Йокерита».

«Йокерит» — «Ак Барс» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы:

1:0 — Толванен (Лев, 11:39);

1:1 — Да Коста (Доус, Викстранд, 31:00);

1:2 — (Да Коста, Галиев, 53:50);

1:3 — Да Коста (55:11);

1:4 — Петров (59:54).

