Власти Челнов представили расписание новогодних мероприятий в городе

Власти Набережных Челнов рассказали о праздничной программе в новогодние праздники. Первая городская елка откроется 17 декабря на бульваре Боровецкий.

Гостей праздника будет ждать концертная программа с участием артистов и творческих коллективов города, конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку и лучший новогодний маскарадный костюм, игровые площадки. В этот же день торжественное открытие елки состоится на бульваре Энтузиастов.

В пятницу, 18 декабря елки откроются на бульваре Шишкинский и в парке «Сидоровка». На следующий день засверкает главная елка парка Победы.Там организуют концерт, конкурсы на лучшие игрушку и маскарадный костюм, а также катание на лошадях.

Главную елку города на площади Азатлык откроют 25 декабря. В этот день на праздничном мероприятии выступят артисты уличной анимации, циркачи и ходулисты. Для челнинцев здесь подготовили световое шоу, парад сказочных персонажей, Дедов Морозов и Снегурочек.

На площади Азатлык в Новый год прогремит салют 31 декабря в 22:00. После состоится дискотека и танцевальная программа. Также власти организуют прямое включение поздравлений президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова.

Праздничные рождественские гуляния состоятся 7 января на двух площадках. Отмечать будут на площади перед мэрией города и в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ, сообщается на сайте мэрии Челнов.

В мэрии Казани в понедельник также представили развлекательную программу для жителей и гостей города в преддверии Нового года. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина