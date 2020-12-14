В Татарстане достроены две ледовые арены
В Татарстане заключения о соответствии получили два крытых катка. Ледовые арены достроили в Лаишево и Рыбной Слободе.
Оба объекта получили заключения о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
Катки построены по типовому проекту. Каждое здание имеет крытый каток с искусственным льдом, раздевалки на 25 человек, душевые, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками, санузлы. Общая площадь каждого объекта — 3 тысячи кв. м.
Ранее сообщалось, что лаишевский ледовый дворец построен приблизительно за 287 млн рублей.СпортНедвижимость Татарстан
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