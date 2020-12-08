Еще один человек умер после столкновения внедорожника и микроавтобуса телекомпании «Эфир»

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Казани в больнице умер водитель микроавтобуса «Газель» телекомпании «Эфир», в который на трассе врезался «УАЗ Патриот». Он умер через несколько часов после того, как его доставили в горбольницу №7.

В эту же больницу попали трое пассажиров микроавтобуса, передает «Интерфакс». Водитель «УАЗ Патриот» скончался на месте происшествия.

Напомним, сегодня в Верхнеуслонском районе «УАЗ Патриот» врезался в микроавтобус «Газель» с техперсоналом телекомпании «Эфир». В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, четверо пассажиров «Газели» с травмами доставлены в больницу.

