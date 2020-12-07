Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб Валерия Брагина обнародовал состав сборной России на предстоящий этап Евротура по хоккею в Москве.

На Кубок Первого канала в национальную команду приглашены 25 хоккеистов.

Среди вызванных в сборную включены три игрока казанского «Ак Барса» — защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающий Дмитрий Воронков.

Также вызов в сборную получил экс-форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников и защитник СКА Игорь Ожиганов, признанный лучшим оборонительным игроком прошедшей игровой недели КХЛ.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Только матчи с участием сборной России состоятся со зрителями.

Напомним, ранее свой состав на турнир объявила команда Швеции.