Чайковская включила Татарстан в число лидеров по подготовке чемпионов в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская включила Татарстан в число регионов, где лучше всего готовят потенциальных чемпионов в фигурном катании. По ее словам, такая успешная работа связана с хорошим отношением руководства республики.

«Чемпионы у нас обычно в Москве, Санкт-Петербурге, среди регионов сильны Татарстан, Башкирия, Свердловская и Самарская области, Пермский край, Краснодарский край.

Это зависит не от климата или каких-то других факторов, это зависит от отношения людей, которые стоят во главе городов и регионов: руководителей спорта, мэров, губернаторов. Если они заинтересованы и уделяют внимание развитию спорта у себя, то получается успех и хорошие результаты. Если руководство не обращает на это внимание, то в регионе ничего и нет», — считает Чайковская.

Елена Чайковская. Фото: fsrussia.ru

Ранее в Казани прошел один из этапов Кубка России по фигурному катанию.

В последние годы чемпионами в различных мировых и европейских турнирах победителями становились такие уроженцы Татарстана, как олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева, олимпийская призерка Евгения Тарасова и многие другие.