Валиева, Косторная и Туктамышева — в списке участников пятого этапа Кубка России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников пятого этапа Кубка России в Москве.

В женском одиночном катании заявлено 11 участниц. Среди главных фаворитов выделяются Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. В других категориях также выступят Михаил Коляда, пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Алена Косторная. Фото: fsrussia.ru

Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря. Все соревнования пройдут без зрителей.

Напомним, ранее в столице страны прошел этап Гран-при по фигурному катанию, победительницей которого стала Туктамышева.