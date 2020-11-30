В Казани прокурор просит штраф 90 тысяч за взятки в 105 тысяч рублей экс-директора школы №167

Фото: "Реальное вркмя"

Уголовный штраф в 90 тысяч рублей попросил сегодня прокурор для бывшего директора казанской школы №167 Лилии Хасановой. В прениях на заседании Советского райсуда Казани она полностью признала получение семи взяток на 105 тысяч рублей, передает журналист «Реального времени».



Дело по ходатайству подсудимой рассматривалось в особом порядке. Ее адвокат просил суд рассмотреть возможность об окончании производства по делу с назначением штрафа. Он также заявил, что в качестве заглаживания причиненного вреда его подзащитная перечислила 70 тысяч рублей в Дербышкинский дом-интернат для умственно-отсталых детей.

Хасанова ходатайство защиты поддержала, пояснив суду, что понимает — просит о прекращении по не реабилитирующим основаниям.

В последнем слове подсудимая долго перечисляла свои заслуги в сфере образования, вспоминала вклад в благотворительность, а под конец расплакалась и просила дать ей шанс обелить свое имя.

Напомним, Хасанову задержали с поличным 2 июля текущего года — после получения 25 тысяч рублей от матери будущего первоклассника. По версии следствия, предложение о зачислении ребенка за взятку женщина получила от директора на личном приеме за пару дней до этого. После отправки Хасановой под домашний арест явки с повинной написали еще шесть родителей-взяткодателей.