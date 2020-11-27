«Синтез» обыграл московское «Динамо» в первом матче в Москве

«Синтез» в гостях обыграл московское «Динамо» (12:9) в первом матче 10-го тура чемпионата России по водному поло.

Первая четверть игры прошла в равной борьбе, где командам удалось по разу пробить вратарей. Перед перерывом казанцы смогли оторваться на один удар. Решающий отрыв был установлен в заключительной четверти, которую команда Марата Закирова выиграла 3:1.

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Игорь Бычков, забивший 3 мяча.

Это уже 19-я победа подряд казанского клуба в чемпионате страны. Завтра «Синтезу» предстоит провести второй матч с московским «Динамо». Начало игры — в 19:00.

«Динамо» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 9:12 (1:1, 3:4, 4:4, 1:3).



