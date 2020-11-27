В «Спартаке» опровергли слухи о расставании с Шамилем Газизовым

В ближайшее время в «Спартаке» не будут рассматривать вопрос увольнения генерального директора Шамиля Газизова. Об этом заявил глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.

«Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото: rfs.ru

Напомним, ранее сообщалось, что Газизов остался недоволен назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора «Спартака». Из-за этого функционер может покинуть клуб зимой.

При этом некоторые издания выпустили информацию о возможной отставке Газизова с поста гендиректора клуба уже в пятницу на экстренном заседании совета директоров.