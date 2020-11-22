Белоруссия ограничивает ввоз птицы из Татарстана и других регионов России из-за птичьего гриппа

Белоруссия ограничила ввоз птицы и другой продукции птицеводства из Татарстана и таких регионов России, как Ростовская, Самарская и Томская области. Ограничения вводятся из-за случаев птичьего гриппа, сообщает БелТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.



Помимо России, ограничения касаются Германии, Нидерландов, Франции и Дании.

Фото: pxhere.com

Ограничения начнут действовать с 23 ноября и будут касаться следующих товарных категорий: живая птица, мясо птицы, инкубационное и пищевое яйцо, яичный порошок, альбумин, меланж и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, а еще пух, перо и не подвергнутая дезинфекции пернатая дичь.

Ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из указанных территорий в Белоруссию приостанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут отчуждение животных в двух хозяйствах, где в октябре вводился карантин по птичьему гриппу.